CEO de empresa que hospeda Tigrinho diz não saber quem representa o jogo no Brasil

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O CEO da empresa One Internet Group (OIG), que hospeda o jogo do tigrinho, disse nesta terça-feira (26) durante depoimento à CPI das Bets no Senado, não conhecer o representante legal do jogo no Brasil.

Fernando Oliveira Lima disse não saber quem representa a empresa no país, embora tenha assinado contrato com a parte. O CEO afirmou só ter feito contato com o agregador do site, não sabendo afirmar se tratou da negociação com um representante legal.

Questionado pelo senador Marcos Rogério (PL-RO), Fernandim OIG, como é conhecido, disse não saber a pessoa com quem assinou o contrato e que tratou da negociação com uma empresa internacional.

"Eu não sei quem assina o contrato, a gente pega o serviço de uma empresa internacional que eu não sei quem é", disse. "Eu contrato um agregador e hospedo no meu site."

Fernandim OIG é o dono do avião que levou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques para a festa de aniversário de o cantor Gusttavo Lima, realizado em um iate de luxo na Grécia em setembro deste ano.

Ao ser pressionado, o CEO disse ter firmado contrato com a empresa armênia Bet Construct com um representante ao qual se referiu apenas como "Micael".

"É o primeiro dono de empresa que trata de negócios, que celebra contratos, mas não sabe com quem está tratando, quem é o representante legal", rebateu o senador.

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou um pagamento suspeito de R$ 1,7 milhão da One Internet Group a uma empresa em nome de uma faxineira de São Paulo. O empresário também afirmou não saber quem é a mulher.

A OIG comanda os sites de apostas 7 Games, Betão e R7.bet, que constam na lista do Ministério da Fazenda das companhias que foram consideradas aptas para atuar até o início de 2025.

A comissão convidou novamente o CEO para novo depoimento para daqui a 15 dias. Pela manhã, a CPI aprovou a convocação do cantor sertanejo Gusttavo Lima, sócio da VaideBet.

Ao longo da sessão, Fernandim OIG também foi questionado sobre a proximidade com o ministro Kassio, sobre o qual afirmou ser amigo há mais de dez anos.

Questionado pela CPI se haviam se conhecido no Piauí na época em que o ministro era juiz federal do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª região, o empresário disse novamente não saber informar. Fernandinho limitou-se a dizer que se conheceram no Mercado da Piçarra, onde "comiam buchada de bode" juntos.

Criada em outubro deste ano, a CPI das Bets, presidida pelo senador Dr. Hiran (PP-RR), é a segunda do Senado voltada às investigações deste tipo de empresa. O objetivo central é analisar a influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias.

