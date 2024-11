Ladrões invadem banco pelo telhado e roubam R$ 800 mil em São Carlos (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de criminosos invadiu uma agência bancária pelo telhado, fez reféns e conseguiu roubar R$ 800 mil num assalto em São Carlos, no interior paulista, a 256 km da capital. Eles agiram logo após a entrega de dinheiro por um carro-forte a uma unidade da Caixa Econômica Federal.

O assalto ocorreu pouco antes das 10h30 desta sexta-feira (29), na rua Miguel Petroni. Eles já estavam no telhado da agência bancária quando o carro-forte chegou para entregar malotes de dinheiro.

A agência bancária funcionava normalmente no momento do assalto. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os ladrões atravessaram o telhado e o forro do teto e renderam os funcionários. Eles teriam acessado o telhado por um terreno baldio.

Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento em que o teto da agência bancária desaba e homens saem dos escombros. As gravações também mostram alguns clientes correndo em direção à rua. Eles levaram ao menos um malote, e a ação teria durado poucos minutos.

Outra câmera gravou o momento da fuga. Três homens aparecem correndo numa rua. Um deles está armado e faz ao menos um disparo enquanto o bando foge a pé. Outro parece carregar um pacote na mão.

O Batalhão de Ações Especiais da PM que atende a região chegou a ser acionado para atender a ocorrência. Ninguém foi preso.

O assalto não deixou nenhum ferido. A SSP afirmou que o caso será investigado pela Polícia Federal.

A Caixa disse, em nota, que "coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes e presta informações exclusivamente às autoridades policiais".

