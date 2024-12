Idoso sequestrado é preso em porta-malas e liberado após perseguição em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos pelo sequestro de um idoso de 69 anos na zona sul de São Paulo. Policiais desconfiaram do veículo onde os suspeitos estavam durante uma ronda. Segundo a PMESP, eles fizeram a abordagem em um carro parado em uma área de vegetação na região do Grajaú na tarde da sexta-feira (29).

Após abordagem, suspeitos fugiram com o carro em perseguição que durou 20 minutos. Dois homens fugiram a pé e outros dois continuaram dentro do veículo, assim como a vítima do sequestro, que estava no porta-malas.

O carro dirigido pelos suspeitos bateu na traseira de um ônibus na rua Henrique Muzzio e os dois homens, um de 28 e outro de 30 anos, foram detidos. Eles tiveram prisão em flagrante anunciada após passarem por atendimento médico, já que ficaram feridos na colisão.

O Idoso contou que passou três horas sob mira de arma antes de ser colocado no porta-malas. Os criminosos pediram a senha dele e tentaram passar os cartões do homem em uma maquininha de cartão. Ele só foi colocado no carro após falar que não lembrava das senhas.

Caso é acompanhado pelo 101º DP. Maquininhas de cartão, celulares, uma arma, munições e um carregador foram apreendidos.

O sequestro do idoso aconteceu no mesmo dia em que modelo foi liberada de cativeiro na Brasilândia. Luciana Curtis, o marido e a filha foram raptados na quinta-feira (28) e passaram a noite em um cativeiro antes de serem libertados. Policiais investigam se um carro carbonizado encontrado na manhã da sexta é das vítimas.

Leia Também: ‘Bebê de incesto’ morre com marcas de agressão; pai é morto a tiros