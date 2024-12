‘Bebê de incesto’ morre com marcas de agressão; pai é morto a tiros

Uma mulher foi presa em Campinorte, Goiás, suspeita de envolvimento na morte de sua filha de dois meses. A bebê chegou ao hospital já sem vida, com hematomas no corpo. Exames apontaram que a causa da morte foi uma agressão física severa. A mãe alegou que a criança havia engasgado, mas imagens de câmeras de segurança revelaram que ela chegou à unidade de saúde acompanhada de um homem e da filha mais velha, o que contradiz seu depoimento. No sábado (30), ela foi indiciada por feminicídio.

A investigação descobriu que tanto a bebê quanto sua irmã mais velha eram fruto de um relacionamento incestuoso entre a mulher e seu pai. Inicialmente, a mãe alegou que o homem era seu primo, mas a polícia confirmou a relação de parentesco e o vínculo amoroso entre eles. Testemunhas relataram que os dois moravam juntos, e o nome do pai biológico não constava nas certidões de nascimento das crianças.

Após o crime, a polícia localizou o homem escondido em uma chácara na zona rural. Durante a abordagem, ele reagiu atirando contra os policiais, que revidaram e o atingiram fatalmente. Além de ser investigado pelo relacionamento incestuoso, ele tinha um mandado de prisão por feminicídio contra sua ex-esposa na Bahia.

A polícia agora analisa se o relacionamento incestuoso começou quando a mulher era menor de idade, o que configuraria estupro de vulnerável. As investigações também procuram esclarecer se o pai influenciou ou forçou a mulher a participar do crime e se ela agiu sozinha ou sob coação.

