Homem é condenado a 24 anos de prisão por ter matado idoso com voadora em MG

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Tribunal do Júri de Patrocínio, cidade do Alto Parnaíba de Minas Gerais, condenou na última quinta-feira (28) Bruno de Souza Costa, 27, por homicídio qualificado.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público por ter desferido, em novembro de 2023, uma voadora que matou o idoso Valdir Prates Braga, 62, após este ter oferecido uma banana para a ex-namorada do suspeito.

A pena foi atribuída a 24 anos de reclusão, e Costa seguirá detido na Penitenciária Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba (MG). A defesa dele não retornou às tentativas de contato da reportagem.

A denúncia aponta que Costa estava em 10 de novembro do ano passado em frente à casa de sua ex-namorada tentando reatar a relação. Foi quando a vítima, que morava na vizinhança, ofereceu uma banana para a mulher, que aceitou a fruta.

Ainda de acordo com a Promotoria, o idoso seguiu seu trajeto em direção à esquina quando o suspeito correu em direção à vítima e deu uma voadora em suas costas. Valdir Prates bateu a parte frontal da cabeça contra a calçada e morreu antes de chegar ao hospital.

A denúncia afirma que o suspeito seguiu no local ameaçando testemunhas e a ex-namorada, e na sequência foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Quando foi interrogado, Costa confessou que deu um chute no idoso, mas que não teve a intenção de matá-lo. Os jurados, porém, consideraram que houve dolo (intenção) do suspeito pelo golpe aplicado contra a vítima e também por não ter prestado socorro.

A pena de prisão, de 18 anos, foi aumentada em um terço, para 24 anos, por motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e por ser um crime cometido contra uma pessoa com mais de 60 anos.

