Homem morre esfaqueado em Perdizes, na zona oeste de SP, nesta segunda (2)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a facadas em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (2). Segundo testemunhas, o agressor fugiu após golpear a vítima na rua Caraíbas.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 6h, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas os agentes constataram a morte no local, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

Moradores ouviram uma gritaria e chamaram a polícia, segundo a TV Globo. Os agentes chegaram após a confusão e já encontraram o homem, ainda não identificado, morto.

De acordo com a SSP, a ocorrência ainda está em andamento.

ALTA DE LATROCÍNIOS

A capital paulista registrou 407 vítimas de homicídios dolosos de janeiro a outubro deste ano -o que representa queda de 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, houve piora na quantidade de casos de latrocínio -assassinatos que resultam de assaltos- na cidade de São Paulo.

Os números de janeiro a outubro de 2024 já superam os registros de todo o ano passado: foram 45 vítimas de latrocínio em dez meses, duas a mais do que em todo o ano de 2023. Houve um aumento de 22% em relação ao período de janeiro a outubro anterior.

Em todo o estado, houve queda nos homicídios dolosos, com 2.153 vítimas nos primeiros dez meses do ano, com queda de 3,3% na comparação com o mesmo período de 2023. Apesar da tendência de queda nos homicídios dolosos, houve um crescimento nos casos de lesão corporal seguida de morte no estado. Foram 82 casos ao longo de todo o ano passado. Os números de janeiro a outubro deste ano já chegam a 103 -um aumento de 56%, se comparado ao mesmo período do ano passado.

