Chuva deixa SP em estado de atenção para alagamentos por mais de uma hora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva do fim da tarde desta quinta-feira (5) colocou parte da cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos por quase 1h30.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, o alerta amarelo para alagamentos foi dado por volta das 17h e pegou toda as zonas norte e leste, além de parte do centro.

O trânsito chegou a parar na rua Amaral Gurgel, no bairro de Santa Cecília. O estado de atenção na cidade foi encerrado às 18h25.

Conforme o CGE, o estado de alagamento foi válido, inclusive, para as marginais Tietê e Pinheiros. Houve um ponto intransitável informado pelo centro de gerenciamento, na avenida Antonio Munhoz Bonilha, na Casa Verde, zona norte.

O órgão municipal diz que áreas de instabilidade formadas pelo calor e a atuação da brisa marítima atuam na cidade.

"As próximas horas seguem com tempo instável, devido a novas áreas de chuva forte que atuam no interior, se deslocarem para a capital paulista. Há risco de chuva forte e isolada durante a noite", afirma.

Depois de um dia frio, com máxima em 20°C e céu fechado nesta quarta-feira (4), a temperatura voltou a subir na cidade de São Paulo.

Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostram que a máxima registrada na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, chegou a 27,6°C.

Segundo previsão, nesta sexta-feira (6) há tendência de a máxima chegar a 31°C. Subindo para 33°C no sábado (7).