Polícia prende primeiro suspeito de matar delator do PCC no aeroporto de Guarulhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Miliar prendeu um suspeito de ter participado da morte de Vinicius Gritzbach, delator do PCC morto em um ataque no aeroporto de Guarulhos no início do mês passado.

A informação da prisão foi publicada pelo governador Tarcísio de Freitas em rede social na tarde desta sexta-feira (6). Ele não informou quem é o suspeito preso, apenas que estava com munições de fuzil. O homem estava sendo levado para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Essa é a primeira detenção do caso.

"Após um trabalho de inteligência, policiais de ROTA acabam de prender um dos criminosos envolvidos no assassinato de Vinicius Gritzbach, ocorrido no aeroporto de Guarulhos. Ele foi preso com munições de fuzil e está sendo conduzido ao DHPP.", publicou Tarcísio.

A força-tarefa montada para encontrar os autores do crime havia identificado no mês passado Kauê do Amaral Coelho, 29, identificado como o olheiro que teria dado o sinal aos atiradores. A Polícia Civil de São Paulo oferece recompensa de R$ 50 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro dele.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, a polícia estava próxima de identificar os dois principais executores do homicídio.

As equipes de investigação já têm imagens do rosto dois homens que desceram do veículo e atiraram contra a vítima. Os policiais mapearam a fuga dos criminosos e encontraram imagens das câmeras de um ônibus usado pela dupla para escapar do local do crime, após abandonar o veículo.

Conforme policiais ouvidos pela reportagem, o ônibus usado pelos criminosos foi colocado à disposição pela empresa e dever ser, agora, submetido a perícia para tentar localizar mais indícios para levar a confirmação da autoria do crime.

O ônibus foi identificado dois dias após o crime, mas a informação vinha sendo mantida em sigilo até a divulgação dessa informação em reportagem do SBT.