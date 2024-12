Mãe tirou foto com filho minutos antes de bebê ser trocado em hospital

A troca de dois bebês no Hospital da Mulher, em Inhumas (GO), veio à tona três anos após os nascimentos. Yasmin Késsia da Silva e Isamara Cristina Mendanha deram à luz no mesmo dia, 15 de outubro de 2021, por cesarianas realizadas em horários próximos, mas apenas recentemente descobriram que os filhos foram trocados. O caso foi revelado após um exame de DNA, solicitado por Yasmin e seu ex-marido, Cláudio Alves, apontar que o menino que criaram não era filho biológico deles. Agora, a Polícia Civil investiga o episódio.

Uma foto tirada pela equipe médica no dia do parto mostra Yasmin com o bebê biológico, que usava uma pulseira de identificação. Entretanto, tanto Yasmin quanto Isamara afirmaram não se lembrar se as crianças estavam com as pulseiras ao serem levadas para os quartos. Durante a pandemia de Covid-19, as parturientes não puderam contar com acompanhantes no momento dos partos, o que contribuiu para a dificuldade em verificar os procedimentos realizados.

O erro foi descoberto após Cláudio questionar a paternidade do menino que criou com Yasmin. Ao repetir os exames, foi confirmado que o sangue da criança não era compatível com o de Yasmin. A mãe lembrou-se de outra família presente no hospital no mesmo dia e, com a ajuda de um pastor, procurou os pais biológicos do menino que estava sob seus cuidados. Isamara e o marido realizaram exames de DNA, confirmando a troca.

As famílias estão divididas sobre como lidar com a situação, que também será avaliada pela Justiça com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isamara destacou o desejo de construir um vínculo com ambas as crianças e sugeriu que as famílias trabalhem para formar uma unidade. Por sua vez, Cláudio ressaltou o impacto profundo do erro no destino de todos os envolvidos. O hospital informou estar colaborando com as investigações, que seguem sob sigilo.

