Guarda Civil encontra corpo em caçamba de picape na zona oeste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de um homem foi encontrado na caçamba de um carro na tarde desta segunda-feira (9) durante uma abordagem da GCM (Guarda Civil Metropolitana) na região do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. No interior do automóvel estava um grupo de homens, sendo dois com registro CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).

Segundo a Guarda, uma equipe estava em patrulhamento pela rua Eusébio de Paula Marcondes, no Jardim D'Abril, quando foi avisada por testemunhas sobre um homem baleado. Segundo elas, após ser atingido, ele foi colocado na caçamba de uma picape, que deixou o local.

Os guardas-civis localizaram o veículo na rua Iracema Senna Cerqueira dos Santos, no bairro Parque dos Príncipes. O grupo não ofereceu resistência.

Durante a vistoria, os GCMs encontraram o corpo na caçamba da picape. Cinco homens estavam no carro. O socorro foi acionado, mas a equipe de saúde constatou que o baleado já estava morto.

Conforme a GCM, o grupo alegou que estava socorrendo o ferido, mas errou o caminho. Eles contaram que, ainda pela manhã, um deles teve o carro, um Volkswagen T-Cross, roubado. Como o veículo possui rastreador, eles passaram a procurar o automóvel pela região até localizá-lo.

O proprietário disse que, ao tentar recuperar o carro, foi surpreendido por bandidos que atiraram contra ele. Armado, ele atirou para se defender, disse aos guardas.

No entanto, imagens de câmeras de segurança mostram homens colocando produtos roubados de uma van de empresa de entregas dentro do T-Cross. A picape chegou e encostou ao lado do T-Cross. Os ocupantes desceram e abordaram os ladrões. Houve disparo de tiros.

Um dos suspeitos foi atingido, mas saiu do ângulo da câmera. Pouco tempo depois, ele apareceu sendo arrastado, aparentemente desacordado, até a caçamba da picape, que deixou o local. Conforme a Guarda, uma pistola falsa foi encontrada na cintura do cadáver.

O T-Cross foi abandonado na praça Tomas Coelho de Almeida. O veículo tinha marcas de tiros em um dos vidros laterais.

Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que o caso estava sendo registrado no 14º DP (Pinheiros). "Informações preliminares apontam que um suspeito foi baleado ao tentar roubar um veículo na rua Iracema Senna Cerqueira dos Santos, no Parque dos Príncipes", diz trecho do texto.