Polícia prende suspeito de matar idoso em roubo na véspera de Natal em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (26) o homem suspeito de matar um idoso durante um roubo na zona leste de São Paulo na véspera de Natal.

Susumu Fukudome, 78, foi atacado por um único bandido no final da manhã de terça-feira (24) na rua Alberto Colombero, na Penha.

Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso abordou o idoso e seus familiares e exigiu que entregassem dinheiro. As vítimas negaram, e ladrão então roubou a bolsa da esposa de Fukudome e atirou contra ele. O disparou acertou o peito dele, que, mesmo socorrido pelo Samu, morreu no local.

Câmeras de segurança registraram a ação e a fuga do bandido.

O criminoso foi reconhecido por moradores como um homem que frequenta a região e uma comunidade próxima, a favela do Guga, na avenida Gabriel Mistral. Ele seria conhecido como Baixada.

O preso foi levado para o 10° (Penha).

A Secretaria da Segurança Pública disse que Polícia Civil segue com as diligências para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos.

De acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o número de vítimas de latrocínio na capital registradas até outubro aumentou de 33, em 2023, para 45 neste ano.