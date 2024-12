'Quase morri', diz paciente de falsa cura do câncer vendida por dentista

Maricil Duarte Moro, 37, diagnosticada com câncer de mama avançado em 2020, afirmou que quase morreu após abandonar a quimioterapia para aderir a um tratamento hormonal alternativo indicado pelo dentista Marco Botelho. Preso em fevereiro deste ano por exercício ilegal da medicina, Botelho promovia tratamentos não convencionais como a "cura do câncer". A paciente, conhecida como Mari Moro, encontrou o dentista por meio de redes sociais, onde ele tem milhares de seguidores. "Ele dizia que a doença era causada por falta de hormônios. No início, fiquei desconfiada, mas estava desesperada e resolvi tentar", disse Mari.

Seguindo as orientações de Botelho, Mari interrompeu o tratamento médico tradicional e iniciou a reposição hormonal, gastando R$ 3.000 em medicamentos. Ela relatou melhora inicial, mas seu quadro piorou meses depois. "Descobri que as metástases haviam se espalhado. Quando questionei, ele me humilhou, mandou parar com os exames e culpou a quimioterapia", afirmou. Além disso, o marido e o filho da paciente também tiveram problemas relacionados aos tratamentos hormonais recomendados pelo dentista. O marido, que fazia uso de anticonvulsivos, sofreu uma convulsão grave após substituir os remédios por testosterona, enquanto o filho desenvolveu alterações hormonais após contato com os cremes usados pela mãe.

Mari retomou a quimioterapia há cerca de um ano e diz que tem respondido bem ao tratamento. "Os nódulos no pulmão e no fígado diminuíram, e me sinto melhor com a nova equipe médica. Aprendi que, se você não confia no profissional, deve buscar outro, mas não cair em tratamentos alternativos sem comprovação", alertou. O mastologista Daniel Buttros, que agora a acompanha, explicou que tratamentos hormonais são contraindicados para pacientes com câncer de mama. "Os hormônios inicialmente trazem bem-estar, mas causam proliferação celular descontrolada, agravando o câncer", afirmou.

Botelho, que enfrenta críticas de conselhos regionais de medicina, bloqueou o acesso público às suas redes sociais e não respondeu às tentativas de contato da reportagem. Especialistas alertam que promessas de cura milagrosa são imprudentes e atraem pacientes desiludidos com a medicina tradicional. "Esses profissionais têm comunicação sedutora, mas oferecem práticas sem embasamento científico, colocando vidas em risco", concluiu o médico Daniel Buttros.

