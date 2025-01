PM encontra túnel com mais de 70 metros em pátio de escola na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um túnel com mais de 70 metros de extensão foi localizado por policiais militares no interior de uma escola estadual na zona leste de São Paulo na manhã desta segunda-feira (6).

Policiais militares foram acionados para a Escola Estadual São João Evangelista, no Parque São Lourenço, após um princípio de desmoronamento no pátio da unidade devido a passagem de um caminhão.

As primeiras investigações apontam que o túnel tinha como objetivo acessar uma empresa de transporte de valores. A unidade, na mesma via do colégio, está desativada há cerca de quatro meses.

Dentro da estrutura, que possui um reforço na construção, foi localizado fiação para iluminação. Ferramentas utilizadas na escavação foram abandonadas no interior da passagem.

As apurações indicam que o túnel pode ter sido escavado há cerca de um ano.

Policiais do Corpo de Bombeiros precisaram usar equipamentos de respiração para acessar o local devido a baixa oxigenação no ambiente.

A ação policial pretende coletar material de DNA na tentativa de localizar os responsáveis pela estrutura. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar e o GER (Grupo Especial de Reação) da Polícia Civil estiveram no endereço.

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Educação não se pronunciou sobre o fato.