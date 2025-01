Homem é morto a caminho da igreja em área disputada por tráfico e milícia no RJ

YURI EIRAS

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (10) na comunidade do Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

Francisco de Assis Ricardo de Almeida, 40, estava a caminho de uma igreja, segundo testemunhas, quando homens armados a bordo de um carro passaram atirando.

Moradores tentaram socorrê-lo, e bombeiros do quartel de Ricardo de Albuquerque foram acionados, mas Francisco morreu ainda no local. O crime ocorreu ao lado de uma igreja evangélica, onde ele participaria de um projeto.

Em um vídeo gravado momentos após o crime, uma pessoa afirma que o homem vestia roupas pretas, o que seria proibido na região. "Sabe que não pode andar de preto", diz a autora da gravação.

O Catiri tem sido alvo de disputa entre milicianos, que dominaram a comunidade por anos, e traficantes do Comando Vermelho. De acordo com relatos de moradores, o assassinato teria sido cometido por traficantes que confundiram o homem com um miliciano –o uso de roupas escuras é habitual entre grupos de milícia.

O Catiri fica a cerca de 3 km da Vila Kennedy, uma das comunidades mais importantes do Comando Vermelho na zona oeste.

A Delegacia de Homicídios, que investiga o caso, não confirma que a motivação tenha sido a cor da roupa da vítima. Policiais civis fizeram perícia no local e tentam apurar autoria e motivação.

