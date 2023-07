Mara Maravilha aponta racismo ao ser excluída de grupo de Xuxa, Angélica e Eliana

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mara Maravilha comentou sobre a exclusão do grupo de mensagens formado por Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana. A apresentadora disse que não tem vontade de se aproximar do trio de colegas de trabalho e apontou ser vítima de racismo. "Não preciso [fazer parte do grupo], porque respeito a etnia, a diferença social", começou.

"Depois de ver essa situação, é óbvio que eu também não gostaria mesmo de fazer [parte]. Você em uma escola onde tem um monte de loirinhas e é rejeitada, isso não é o racismo?", questionou a apresentadora.

Em 2020, Angélica contou para Sabrina Sato sobre a existência do grupo de Whatsapp com Angélica e Xuxa. " O nosso grupo de Whatsapp é proibidíssimo para menores. Tem tudo que as crianças não podem ver", comentou Angélica sendo interrompida por Sato: "A Mara está pedindo para entrar no grupo". E, Angélica completou: "Então, a Mara eu não tenho relação. E a Xuxa e a Eliana também não muito. Ela até pode entrar no grupo, mas a gente precisa, agora, se falar".

Na época, Mara se pronunciou: "Eu gostaria, sim, de fazer parte do grupo. Angélica pode falar por ela, mas não generalizar sobre as outras meninas. Ela não sabe das informações. Em relação às duas, eu só tenho boas histórias. Elas são minhas amigas."

Ela ainda reforçou durante entrevista ao SBT, que não se importava em ser ou não aceita pelas outras apresentadoras, que vão se encontrar no palco durante o programa Criança Esperança 2023, na Globo. "A minha carreira foi pautada com o meu talento, com as minhas conquistas aqui no SBT, na Record, no exterior e com os milhões de discos que alcancei", disse.

Mara chamou o grupo formado por Xuxa Angélica e Eliana como "o grupo das loiras" e recordou que sempre teve sucesso como "morena". "Também já tive eventos com milhões de pessoas, mesmo sendo assim, morena. E se fosse preta, entendeu? Resumindo, nunca pedi para fazer parte de grupo", avaliou.