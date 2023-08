Ex-Rouge diz que não se define sexualmente: 'Eu gosto de gente'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma artista teve uma conversa honesta sobre sexualidade e revelou experiências anteriores com mulheres. Karin Hils, uma das integrantes do antigo grupo musical Rouge, contou que já teve relacionamentos amorosos com mulheres, mas afirmou não se definir.

Ela disse que sempre soube que ia namorar uma mulher porque, quando nova, observava e admirava algumas. "Eu não sei se tinha um entendimento, mas eu achava bonito. A mulher é algo fantástico, a gente é linda. Eu não tinha isso de disputa, eu ficava olhando o cabelo, a boca, o jeito."

A cantora ressaltou que gosta muito de homens e que a maioria de seus relacionamentos foram com eles, mas que nunca descartou namorar uma mulher. Ela ainda disse que seu primeiro relacionamento com alguém do mesmo sexo foi em 2007.

"Eu olhava para ela e falava 'essa menina não vai me dar mole', mas ela já gostava de mim também e eu não sabia. Um dia, tínhamos um evento e fizemos um esquenta lá em casa. Entre um drinque e outro e tirando foto, nos beijamos pela primeira vez", relembrou em entrevista ao podcast DiaCast.

O namoro chegou ao fim, mas ela disse que relacionamento entre mulheres é algo diferente. "É outra coisa, não adianta.". Mas enfatizou gostar de gente: "gente inteligente, gente bonita, gente viva, e principalmente quem gosta de mim e me aceita e respeita do jeito que sou."

Leia Também: Adele conta aos fãs que desmaiou em show por dor na coluna: 'Me encontraram no chão'