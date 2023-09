Victor Meyniel agradece apoio em vídeo após ter sofrido agressão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Victor Meyniel, 26, rompeu o silêncio nas redes sociais pela primeira vez desde a agressão que sofreu no último sábado (2). Em vídeo nesta segunda-feira (4), publicado em seu perfil no Instagram, ele expressou sua gratidão pelo apoio que tem recebido dos fãs e compartilhou sua jornada de recuperação emocional.

"Oi, pessoal. Como vocês estão? Estou aqui para agradecer pelas mensagens de carinho e pelo incrível apoio que tenho recebido. Meu aniversário foi ontem e pude celebrá-lo com muito amor, na companhia de familiares e amigos aqui em casa", iniciou Menyel.

Visivelmente emocionado, ele compartilhou sua experiência de enfrentar o trauma e reconstruir sua vida. "Estou passando por um processo e, é claro, revisitando muito o que aconteceu. Às vezes, é importante revisitar, reviver, porque isso faz parte do processo de dessensibilização que aprendi durante a terapia, e é fundamental para superar traumas", explicou.

"À medida que revisitamos e revivemos esses momentos, eles perdem o poder sobre nós. É uma etapa essencial para a cura emocional em relação ao que aconteceu. Por isso, quero agradecer de coração. Vocês são o meu pilar, e não tenho palavras para expressar minha gratidão", disse.

Por fim, Meyniel abordou as marcas visíveis em seu rosto, lembranças dolorosas da agressão. "Essas marcas vão desaparecer, vão passar, e é isso que importa. Todo o amor do mundo. Amor com amor. Quanto ao ódio, deixemos para trás", concluiu, demonstrando sua resiliência e determinação em superar as dificuldades.

O ator afirma que ele conheceu um estudante de medicina em uma boate no Rio de Janeiro, mas que, quando ficaram sozinhos no apartamento dele, seu comportamento mudou. Em nota enviada à reportagem, a polícia afirma que o agressor foi preso em flagrante quando retornava da academia e autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica.