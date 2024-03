Neymar e Bruna Biancardi alimentam rumores de reconciliação com posts nas redes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A julgar pelo conteúdo divulgado pelo ex-casal Neymar e Bruna Biancardi em suas redes sociais, os dois estão se reconciliando –ou pelo menos, em uma fase 'paz e amor' após a separação, em novembro. Eles estão em Mangaratiba, na casa que o jogador chama de "minha Disneyworld", e postaram fotos e mensagens especiais pelo Dia da Mulher.

Neymar publicou o seguinte texto, logo depois de um vídeo em que mostrava estar acompanhando por um TV gigante o jogo de seu time, o Al-Hilal, da Arábia Saudita: 'Não é atoa (sic) que a peça MAIS FORTE do xadrez é A DAMA. Feliz Dia das Mulheres". O ponto final é um emoji de rosa vermelha. Embaixo, um coração e mãos batendo palmas.

Já Bruna, que em fevereiro esteve na comemoração de aniversário do jogador, pai de sua filha Mavie, postou fotos de um buquê de flores e uma caixa de bombons. Também adepta dos emojis, ela optou por coraçõezinhos mais delicados, em cor de rosa e as mãos em prece. Nenhum dos dois cita o outro nominalmente nem há imagens em que apareçam juntos.

No post seguinte, Bruna mostra que é prendada e exibe um bolo de leite ninho. "Tem a receita nos destaques", anuncia a influencer, que se aproxima dos dez milhões de seguidores no Instagram.

