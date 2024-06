Renato Góes monta 'cinema' em casa e faz surpresa para Thaila Ayala

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Thaila Ayala foi surpreendida pelo marido, o ator Renato Góes, após dizer que queria ter assistido ao filme "Anatomia de uma Queda" no cinema. Para cumprir o desejo da esposa, Góes montou um "cinema" em casa e deu um toque romântico à brincadeira.

Ayala compartilhou um vídeo da surpresa em seu Instagram neste sábado (1º). No cinema particular montado por Góes, há uma bilheteria e uma bomboniere improvisadas, com cartazes feitos por ele.

O ator aparece no vídeo fingindo ser um caixa da bilheteria.

"Boa noite, a senhora veio para a sessão das nove? Anatomia de uma Queda? Como vai ser o pagamento?", questiona ele. "Beijos", responde Ayala.

Os "preços" da bomboniere eram todos relacionados a ações românticas. O refrigerante "custava" um cafuné, o milk-shake "custava" um abraço de urso e a pipoca, um carinho nas costas.

A iniciativa deixou internautas e outras celebridades encantados. Andréia Sadi, João Vicente e Rafa Kalimann são alguns dos nomes que deixaram elogios nos comentários.

"Por essa nem o Hilbert esperava", escreveu uma internauta.

