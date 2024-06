Mandy Moore, de 'This Is Us', está grávida do 3º filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Mandy Moore, 40, anunciou em suas redes sociais que está grávida de seu terceiro filho. A intérprete de Rebecca Pearson na série "This Is Us" ainda fez referência à produção no anúncio.

"Às vezes a vida imita a arte. A terceira do nosso grande trio chega em breve. Mal posso esperar que estes meninos tenham uma irmãzinha", escreveu ela na legenda de uma foto em que seus filhos usam camisetas escrito "filho mais velho" e "do meio".

Na produção, ela é mãe de três filhos: Kevin, Randall e Kate. Mandy também é mais conhecida por ter atuado na comédia romântica "Um Amor Para Recordar" (2002). Ela já é mãe de Gus, de três, e Ozzie, de 19 meses, frutos do relacionamento com o músico Taylor Goldsmith.

