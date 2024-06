Bárbara Evans desabafa sobre estado de saúde do filho, internado na UTI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bárbara Evans, 33, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (4) para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho, Antônio, de seis meses.

O bebê, que é gêmeo de Álvaro, está internado desde a noite de domingo (02). Ele está no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, tratando uma bronquiolite.

A modelo contou que o filho está recebendo tratamento adequado e já apresenta melhora do estado de saúde. "Antônio teve que fazer duas aspirações de madrugada com fisio. Ele vai lá, massagem e aspira a secreção. Agora pela manhã, a doutora Maria Carmen veio vê-lo e ele estava chiando bastante", disse nos stories do Instagram.

A influenciadora também afirmou que não precisaram fazer o uso do cateter no menino. "Pediu para a fisio vir de novo para ver se iria precisar colocar o cateter. Mas aí, deu uma boa limpada e não precisou colocar e a fisio vai voltar daqui a um tempo. Estou subindo levando uma roupinha para ele".

Bárbara ainda contou que hoje, quem ficará com o herdeiro é o marido, Gustavo Theodoro, 33. "Estou esperado o Gustavo chegar para ficar aqui no meu lugar. Hoje é o quinto dia da bronquiolite e o quinto é o pior dia. Depois começa a melhorar, graças a Deus. Então, hoje é o dia que nós precisamos ficar mais atentos em cima dele e também das crianças que estão em casa".

Ayla segue se recuperando em casa: "Sei que a Ayla está com bastante tosse, passou mal e vomitou. Mas é isso, gente. Então é isso, gente. Estou só o corpo porque a alma... Mas estou mantendo a calma. Sei que é o melhor a fazer. É manter acalma. Graças a Deus consegui um suporte aqui porque a gente mora longe. Se não iria ficar na recepção de mala, mas a gente conseguiu um suporte para tomar banho, descansar, revezar, almoçar? Aí a gente vai trocando".