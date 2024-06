Globo aproveita 'efeito BBB', fecha patrocinadores de novo reality e arrecada R$ 300 milhões

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Principal aposta da Globo para o segundo semestre, o reality show Estrela da Casa já é um sucesso comercial. Dois meses antes de sua estreia, marcada para o dia 13 de agosto, o programa já vendeu todas as suas principais cotas de patrocínio e precisou abrir um espaço extra devido à alta demanda.

A arrecadação ultrapassa R$ 300 milhões. O F5 teve acesso aos contratos já firmados e ao pacote entregue ao mercado publicitário. A cota Melodia, a principal do reality, foi comprada pelo banco digital Mercado Pago, L'Oreal, Budweiser, Perdigão e Mercado Livre. Esta última, dona do Mercado Pago, pagou pelo espaço de duas cotas.

Cada uma das marcas desembolsou R$ 45,9 milhões, o que somados, dá R$ 229,5 milhões. A cota de Top 5 segundos, dividida em duas, com os nomes Acorde e Compasso, também já foi negociada.

O amaciante Confort, da Unilever, pagou R$ 22,1 milhões pelo Top acorde. A Compasso ainda está disponível, mas já há uma negociação em curso.

A lista de parceiros comerciais do programa, até o momento, conta ainda com L'Oreal e Brilhante, em combos de Segmento, dedicados a ações especiais dentro da casa, e Budweiser e Mercado Pago, em combos Dinâmica, que falará diretamente com participantes.

Somados, os dois combos foram vendidos por R$ 57,1 milhões. Contabilizando todas as vendas realizadas até aqui, a Globo já tem garantidos R$ 308,7 milhões com o programa, o que já lhe rende lucro. A expectativa é superar R$ 400 milhões.

O fato de o reality show ser de confinamento, e ter entregas semelhantes ao que o BBB faz, além de ser dirigido por J.B de Oliveira, o Boninho, foi considerado um facilitador para as vendas no mercado.

O bom desempenho financeiro foi comemorado por Manzar Feres, diretora de negócios da Globo, na Rio2C, em painel realizado pela emissora nesta quarta-feira (5).

Estrela da Casa será apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima, e tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e Rodrigo Dourado, produção de Maiana Timoner e direção de gênero de Boninho. A atração terá exibição na TV Globo, com desdobramentos no Multishow, e confinamento transmitido 24 horas por dia no Globoplay.