Luísa Sonza doará casas para senhoras vizinhas no RS

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Luísa Sonza, 25, contou que doará duas casas para duas senhoras vizinhas em Roca Sales, município atingido pelas fortes chuvas no mês passado no Rio Grande do Sul.

A cantora acompanha de perto o resgate e contribuído com doações no seu estado de origem. A artista tem se comovido com relatos e histórias de vítimas das enchentes.

Uma dessas histórias foi o reencontro das vizinhas que perderam tudo em Roca Sales. Um vídeo de Anilda Castoldi, 81, e Norma Dorst, 89, viralizou nas redes sociais e chegou até a cantora. As duas moravam lado a lado há mais de 40 anos e tiveram as casas destruídas. Nas imagens, as amigas visitaram os terrenos onde ficavam as casas, agora cheia de entulhos.

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (6), ela contou sobre a doação das duas casas. Luísa afirmou que primeiro conversou com Anilda, através da ajuda de uma voluntária, e, em seguida, entrou em contato com Norma.

Desde o dia 3, a gente se comprometeu a pagar tudo para construir casa. A gente já tem terreno e tudo. Eu e meu pai que estamos vendo isso. Para mim, foi a história que mais me comoveu, porque ela (Anilda) lembra muito a minha avó. Luísa Sonza

Por falar em ajuda ao estado gaúcho, a cantora sobe ao palco no domingo (9) em apoio às vítimas. A cantora se apresentará com Pedro Sampaio e mais convidados no festival "Salve o Sul" para ajudar as pessoas da tragédia. Além da apresentação, Luísa está envolvida com o DJ na organização.