Grávida de cinco meses, Iza exibe barriga e recebe elogios de famosos e internautas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza, 33, compartilhou nas redes sociais neste sábado (15) fotos exibindo o barrigão de grávida e recebeu uma chuva de elogios de internautas e celebridades. Ela e o jogador Yuri Lima, 29, do Mirassol, estão aguardando a chegada de Nala.

"Vem que hoje tem participação da Nala no Caldeirão com Mion", escreveu na legenda. Os cliques são de sua participação no programa de sábado da TV Globo. Nas fotos, ela veste um cropped preto de manga longa, que deixa a barriga aparente.

Famosos encheram a publicação de comentários. "Linda", disse o cantor Carlinhos Brown. A atriz Alice Wegmann, a cantora Ivete Sangalo e a cantora Jojo Toddyinho também deixaram emojis e elogios.

Yuri Lima, namorado de Iza, também deixou seu elogio. "Te amo", escreveu o jogador. Os dois assumiram o relacionamento em fevereiro de 2023.

Antes disso, a cantora foi casada com o produtor musical Sérgio Santos, de quem se separou em outubro de 2022. Os dois ficaram juntos por quatro anos. Na ocasião do divórcio, Iza revelou que vivia um relacionamento tóxico.