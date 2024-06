Lenny Kravitz traz turnê mundial para o Brasil; saiba como comprar ingressos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor norte-americano Lenny Kravitz retorna ao Brasil em novembro com a turnê mundial Blue Electric Light Tour 2024. O artista se apresenta no Allianz Parque, zona oeste de São Paulo, no dia 23 de novembro.

Clientes do banco Santander têm desconto e direito à compra antecipada de ingressos. Detentores de cartões Visa Infinite, Amex e Mastercard Black podem adquirir as entradas a partir do dia 21 de junho, às 10h da manhã, para os demais clientes do banco, as vendas se iniciam no dia 22, às 10h. O público geral pode comprar os ingressos no dia 24 de junho, às 10h no site da Eventim ou a partir das 11h na bilheteria oficial.

Aos 60 anos, o artista lançou, em maio, o seu 12º álbum de estúdio, Blue Electric Light, que dá nome à turnê. O trabalho conta com os singles "Paralyzed", "Human" e "TK421". Cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, arranjador e ator, ele tem mais de 30 anos de carreira, mais de 40 milhões de discos vendidos e é vencedor de quatro prêmios Grammy consecutivos na categoria "Melhor Performance Vocal de Rock Masculino".

Kravitz tem apenas duas datas de shows marcados na América Latina, além de São Paulo ele também se apresenta em Bogotá, na Colômbia. Confira os preços dos ingressos:

Setor - Inteira - Meia - Cliente Santander

Cadeira Superior - R$ 380 - R$ 190 - R$ 342

Pista - R$ 480 - R$ 240 - R$ 432

Cadeira Inferior Sul - R$ 48 - R$ 240 - R$ 432

Cadeira Inferior Leste/Oeste - R$ 680 - R$ 340 - R$ 612

Pista Premium - R$ 85 - R$ 425 - R$ 765

LENNY KRAVITZ BLUE ELECTRIC LIGHT TOUR 2024

Quando 23 de novembro, abertura da casa às 16h

Onde Allianz Parque, rua Palestra Itália, 200, Água Branca

Preço A partir de R$ 190 (meia)

Link: https://www.eventim.com.br/campaign/lennykravitz