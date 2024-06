Juliette liga para neto de Luiz Gonzaga após saia justa com versão não autorizada por familiares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette Freire preferiu resolver pessoalmente a situação chata que ficou entre ela e a família Gonzaga. A cantora, que lançou recentemente "Vem Galopar", uma versão de "Pagode Russo", de Luiz Gonzaga, chegou a afirmar que tinha autorização da família do compositor, mas foi desmentida pelo neto dele.

Segundo o herdeiro, Daniel Gonzaga, os direitos da canção não pertencem à família, e sim à Universal Music. "Parem de dizer que a família autorizou, eu e minha família não autorizamos nada", disse o músico em um vídeo em suas redes sociais. Após a repercussão do vídeo, Juliette entrou em contato com Daniel e os dois se entenderam.

"As autorizações foram trocadas entre editoras", explicou Daniel após a conversa com a ex-BBB. "Não é sobre a Juliette. É sobre um mercado que nos mastiga e engole. Ela não mentiu em momento algum e foi muito mulher de ligar no meu telefone e elucidar a questão comigo. Meus respeitos e minha defesa à amiga Juliette", continuou.

"Esse jogo é muito maior do que a gente", desabafou Daniel, 49, que é filho de Gonzaguinha. "Ela sabe bem disso. Assim como eu, é amante da nossa cultura. Sua ajuda é fundamental."

Juliette não deu muita continuidade ao assunto: "A exaltação da cultura nordestina é uma das coisas mais importantes da minha vida", resumiu.

A Universal Music Brasil foi procurada pela reportagem para comentar o caso, mas ainda não respondeu.