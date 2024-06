Globo fecha com 17 marcas para Olimpíadas de Paris e faz negócio duplo com Petrobras

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fechou contrato com 17 patrocinadores para as transmissões das Olimpíadas de Paris, que começam no dia 26 de julho e seguem até o mês de agosto. A exibição será exclusiva em TV aberta e na TV por assinatura, através do SporTV. A Cazé TV mostrará o evento por streaming no YouTube.

A arrecadação da Globo será acima de R$ 500 milhões com as marcas. Uma delas é a estatal Petrobras, que retoma seus anúncios em eventos esportivos após alguns anos fora.

A empresa de petróleo comprou dois espaços diferentes para a chamada cota de participação, em que a marca aparece durante a transmissão de um esporte específico durante a competição.

Pelo preço de tabela, que não contempla descontos dados em negociações, as cotas de participação custavam, cada uma, cerca de R$ 5 milhões, segundo documentos obtidos pela reportagem.

Com isso, a Globo tem 18 cotas vendidas para 17 empresas. Ao todo, são nove patrocinadores master. Na TV aberta, a Globo terá Banco do Brasil, Claro, Corona, Nivea, Piracanjuba e Superbet como suas parceiras. Cada uma pagou R$ 59 milhões pelo espaço.

No SporTV, serão três patrocinadores: KTO, Netshoes e XP Investimentos. Além da Petrobras nas cotas de participação, outras seis marcas fecharam contrato neste modelo, além de aparecerem no top de cinco segundos: P&G, Unilever, McCain, Suzano, Havaianas, Samsung e Zurich.

A Globo fará uma cobertura multiplataforma para os Jogos Olímpicos de Paris. Na TV aberta, serão mais de 200 horas de transmissões, acompanhando de perto a trajetória dos atletas brasileiros.

No SporTV, serão quatro canais disponíveis, sendo um deles com sinal 4K, e mais de 500 horas ao vivo. A promessa é a de que 100% do evento será exibido.

Já o Globoplay reunirá também na plataforma a cobertura de TV Globo e SporTV, disponibilizará até 45 sinais para trazer todas as disputas no momento em que elas estiverem acontecendo.