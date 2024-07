Polícia da Holanda proíbe fãs de Taylor Swift de acampar em estádio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em passagem pela Europa com a turnê "Eras", Taylor Swift desembarca na Holanda nesta semana para três shows. De olho no evento, a polícia de Amsterdã proibiu que fãs acampem do lado de fora do estádio.

"Não é permitido acampar ou passar a noite no espaço público ao redor da Johan Cruijff Arena", disse o conselho de Amsterdã. Os ousados já receberam o alerta: caso sejam pegos, vão ser multados, segundo a agência de notícias AFP.

As apresentações da americana estão programadas para os dias 4, 5 e 6 na capital holandesa. As autoridades locais querem evitar também a possível aglomeração de swifties que não conseguem ingresso, mas se reúnem nas ruas para escutar ao show do lado de fora, o chamado "Taylor-gating".

"Venha à arena somente se for ao show. O teto está fechado, então você não vai ouvir ou ver nada de Taylor Swift ou do show", disse Mick Werkendam, gerente de público do conselho.

Em Paris, fãs acamparam com dois dias de antecedência para garantir o melhor lugar, assim como durante a passagem de Taylor pelo Brasil, no fim de 2023.