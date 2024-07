Após cirurgias na cabeça, Tony Ramos gravará sequência de 'Se Eu Fosse Você' com Gloria Pires

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após passar por duas cirurgias na cabeça, Tony Ramos, 75, voltará ao trabalho em dose dupla. Além de já ter gravado a cena final do filme "A Lista", onde vive Antenor, par romântico da protagonista Laurita, interpretada por Lilia Cabral, ele também filmará "Se Eu Fosse Você 3" com Gloria Pires.

Esse será mais um encontro entre os atores, que fizeram parceria na novela de Walcyr Carrasco "Terra e Paixão" (2023).

As cenas da terceira versão do longa serão registradas ainda em 2024 na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.

No primeiro filme, em 2006, Cláudio (Tony) e Helena (Gloria) enfrentam a rotina de um casamento de muitos anos até o dia que acabam trocando de essência depois de um fenômeno inexplicável.

No segundo, de 2009, eles trocam de identidade novamente e precisam lidar com a gravidez da filha. Ao todo, os dois filmes reuniram mais de dez milhões de espectadores nos cinemas.