Aposentada perde R$ 238 mil em golpe que pedia ajuda para Arnold Schwarzenegger

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aposentada de 74 anos de Caraguatatuba, no Litoral Paulista, perdeu R$ 238,5 mil após ter sido vítima de golpistas que teriam entrado em contato com ela através das redes sociais fingindo ser o ator americano Arnold Schwarzenegger, de "Exterminador do Futuro", de quem era fã.

Segundo os autos do processo, que tramita na Justiça de São Paulo, a mulher recebeu pedido de ajuda da pessoa que dizia ser o ator, dizendo que estava passando necessidade. Comovida com a história, ela conta que vendeu seu carro, sua casa e ainda fez alguns empréstimos.

Ainda segundo o processo, o grupo que aplicou o golpe alegava que tinha ligação com Schwarzenegger e que o ator teria uma quantia alta com uma empresa de transporte de dinheiro, a qual levaria o valor para ela.

A vítima entrou com uma ação e pede o ressarcimento, em dobro, dos R$ 238,5 mil e indenização de R$ 30 mil por danos morais contra as 13 pessoas para as quais foi repassado o valor. Ela espera análise pelo juiz responsável.

