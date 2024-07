Morre Jon Landau, produtor de 'Titanic' e da franquia de filmes 'Avatar', aos 63 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira o produtor de cinema Jon Landau, que trabalhou na produção de filmes como "Titanic", "Avatar" e "Avatar: O Caminho da Água". Ele tinha 63 anos.

A notícia foi confirmada por Alan Bergman, copresidente da Disney Entertainment, em comunicado enviado à imprensa internacional. Ele não falou no motivo da morte. Segundo o site de notícias TheWrap, uma pessoa próxima à família do produtor afirmou que ele vinha tratando um câncer.

Landau era parceiro de longa data do cineasta James Cameron, com quem dividiu o Oscar de melhor filme que "Titanic" levou em 1998.

Os dois voltaram a fazer sucesso juntos na década seguinte, quando "Avatar", de 2009, tomou o topo da lista de maiores bilheterias da história. A sequência, lançada há dois anos, também celebrada pelo público e pela crítica, foi indicada ao Oscar de melhor filme.

À época do lançamento de "O Caminho da Água", Landau veio ao Brasil para divulgar o filme. Ele participou da CCXP, a feira de cultura pop que ocorre anualmente em São Paulo, com a atriz Zoe Saldaña.

Landau nasceu em Nova York, filho dos também produtores de cinema Ely e Edie Landau. Sua carreira começou na década de 1980, anos antes de ele trabalhar pela primeira vez com Cameron.

Além de "Titanic" e os dois "Avatar", Landau também produziu os filmes "Alita: Anjo de Combate", lançado há cinco anos, "Querida, Encolhi as Crianças", de 1989, e "Uma Vida de Louco", de 1987.

O produtor deixa sua esposa, Julie Landau, e dois filhos.