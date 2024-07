Cara Delevingne diz que ficou bêbada pela primeira vez aos oito anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e atriz Cara Delevingne, 31, revelou em entrevista ao Sunday Times que seu primeiro porre de bebida alcoólica aconteceu bem cedo, aos oito anos, durante um casamento de uma tia.

A atriz teve problemas recorrentes com álcool e drogas durante muito tempo e afirmou que recorria a essas substâncias para tentar superar o que chamou de "tempos difíceis".

"Eu costumava pensar que as drogas e o álcool me ajudavam a lidar com a situação. Mas não, me deixavam triste e super deprimida. Sinto que recuperei meu poder e não estou sendo controlada por outras coisas", disse.

Desde 2022 que a britânica não usa nada. A ficha só caiu depois que fotos dela visivelmente alterada num festival de música rodaram as redes sociais.

"Eu me coloquei nessa situação, esse é o meu trabalho, é o que eu faço. Mas, sem isso, eu estaria sóbria agora?", questionou a atriz.

Apesar disso, ela conta que não deixou de sair com pessoas que consomem bebida e drogas, mas agora consegue se controlar. Em junho, ela foi ao Festival de Glastonbury.

"Foi igualmente divertido. Eu nunca quero que minha vida mude dessa maneira."

À revista Vogue, no ano passado, Cara falou que as imagens em que ela aparecia descabelada e descalça em um aeroporto nos Estados Unidos. Ela diz que as imagens foram uma fonte de vergonha e serviram como um chamado para que ela se afastasse do álcool e das drogas.

"Eu não tinha dormido. Eu não estava bem. É desolador, porque pensei que estava me divertindo, mas chegou a um ponto em que estava, tipo, ok, eu não pareço bem", disse. "Sabe, às vezes você precisa de um choque de realidade, então, de certa forma, essas imagens eram algo para se agradecer".

