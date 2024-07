Após cirurgia de emergência, Pitty volta a fazer show, mas sentada

(FOLHAPRESS) - A cantora Pitty, 46, se apresentou sentada em um banquinho na noite de sábado (13), no quinto dia do Festival de Inverno do Rio, na Marina da Glória. Ela ainda se recupera de um procedimento cirúrgico.

No começo do mês, após passar por uma cirurgia em local não revelado, Pitty cancelou três shows que faria nos próximos dias. A assessoria de imprensa da cantora confirmou a informação por meio das redes sociais dela.

Por isso, as apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que ocorreriam dos dias 4 a 6 de julho, tiveram de ser canceladas.

Sem entrar no mérito do teor da cirurgia em si, Pitty falou sobre a volta aos palcos. "Esse é um formato inusitado definido aos 45 do segundo tempo para que nós pudéssemos estar aqui. Desistir nunca foi uma opção."

E brincou com o público: "Eu confesso que eu estava quase chamando o MST para fazer uma reintegração de posse desse corpo, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso juntos aqui hoje", emendou.

Pelas redes sociais, após o show, a artista baiana agradeceu. "Diferente, intimista e possível. Improvisado com tanto amor. Obrigada por estar comigo hoje, Rio", escreveu numa postagem.