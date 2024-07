Após mais de 20 anos de Globo, Fabio Turci é contratado pela CNBC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após permanecer mais de 20 anos na Globo, o jornalista Fabio Turci, 49, acaba de ser contratado pela CNBC. O reconhecimento na área de jornalismo de negócios foi um fator fundamental para o canal apostar no apresentador.

"A proposta da CNBC no Brasil de produzir um jornalismo sério, isento, ético e crítico, comprometido com a apuração dos fatos e o combate à desinformação me chamou a atenção. Será, também, uma cobertura voltada às necessidades e ao dia a dia das pessoas", comenta.

Para Douglas Tavolaro, CEO da CNBC no Brasil, a chegada do novo contratado agrega qualidade e profundidade à cobertura jornalística. "Sua trajetória profissional fala por si só. Seus valores e seu profundo conhecimento técnico vão agregar muito valor à nossa programação. Seguimos acelerando para nossa estreia em breve", afirma.

Na TV Globo, Turci foi correspondente por cinco anos nos Estados Unidos, onde fez a cobertura de assuntos variados, como política e direitos humanos. No Brasil, participou da cobertura das eleições nos últimos quinze anos, inclusive mediando debates regionais.

Em julho do ano passado, Turci já havia lançado o podcast "Existo", em que conversa com pessoas LGBTQIA+, negras, com deficiência, em situação de rua ou refugiadas. Até então, era o primeiro projeto dele após ter saído do antigo canal, em abril do mesmo ano.

A CNBC segue fazendo contratações. Mais recentemente, a emissora fechou com a empresária Camila Farani para atuar como apresentadora e influenciadora do novo canal na programação de TV e em suas redes sociais.

Conhecida por dar dicas de investimento, Farani fará participações especiais nos telejornais e será a apresentadora de um programa de negócios que ainda está em desenvolvimento.

A CNBC Brasil tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano na TV paga e em plataformas digitais. Além de Farani e Turci, Christiane Pelajo, ex-Globo, foi outra profissional que assinou para ser apresentadora do principal telejornal.