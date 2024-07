Justiça suspende cobrança de dívida milionária em nome de Ana Hickmann

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Hickmann, 43, teve um débito milionário suspenso pela Justiça de São Paulo. Alvo de uma ação de execução de uma dívida no valor de R$ 1.761.709,03 da Valecred, financeira que atua na região de Tatuí, a apresentadora vai aguardar o resultado de novas investigações sobre o caso.

A assessoria de imprensa da funcionária da Record afirma que a sentença é resultado de uma recente perícia policial do Instituto de Criminalística (IC) sobre supostas assinaturas em contratos. De acordo com um laudo complementar documentoscópico que apurava "a autenticidade de 48 autorizações de empréstimos não provieram do punho de Ana Lúcia Hickmann Correa". O F5 teve acesso ao laudo.

A Juíza decidiu suspender a cobrança da Valecred por considerar "um grave risco na continuidade da execução" e também solicitou novas investigações antes de dar um veredito "no final da apuração de todo o processo", informou, em nota, a assessoria de Hickmann.

A Valecred alega ter emprestado R$ 1,5 milhão em setembro de 2022 e pediu um arresto (medida judicial para a apreensão de bens e valores) do patrimônio da apresentadora, mas teve solicitação negada pela Justiça.

No final de 2023, a apresentadora fez um levantamento das dívidas acumuladas pelas empresas que tinha em sociedade com o ex-marido, Alexandre Correa. No documento enviado à Justiça, seis empresas de Hickmann deviam R$ 26 milhões naquela época.