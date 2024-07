Valesca Popozuda diz que fez procedimento estético que não deu certo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Valesca Popozuda desabafou sobre a pressão estética que sofreu ao longo dos anos e contou que fez procedimento estético que deu errado.

A artista diz que chegou a ficar sem comer para emagrecer e que sofria em busca do corpo ideal. "Sofria muito com a busca de uma perfeição, para estar dentro do 'padrão'. Naquela época, por ser desejada, eu tinha que estar bem. No carnaval, tinha que ter corpão saradão, barriga zero, sem gordura nenhuma, passar fome, porque eu tinha que estar bem. Não podia ter nenhuma celulite. Ficava preocupada com o que a câmera ia mostrar", disse em entrevista ao Extra.

A cantora chegou a fazer um procedimento que não deu certo e quase perdeu a perna na operação. "Como tinha perna saradona, resolvi fazer uma hidrolipo na região. Eu quase fiquei sem perna. Fiquei um ano escondendo, porque fiquei com hematomas por causa da necrose. Amava minhas pernas. Imagina o sofrimento de viver escondendo".

Valesca aprendeu a aceitar e amar seu corpo após o ocorrido. "Com o tempo, fui entendendo que não precisava me adequar a um padrão. Sou uma mulher de carne e osso. Tenho amor-próprio. Já tem tempo que não sofro mais com isso. Quero ser feliz".

