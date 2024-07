Éder Militão é detonado após pedido de guarda da filha com Karol Lima

A influenciadora Karoline Lima se pronunciou a respeito da ação movida pelo jogador do Real Madrid Eder Militão, que entrou na Justiça para pedir a guarda unilateral da filha. O jogador alegou alienação parental e deseja que Cecília, de apenas 2 anos, vá morar com ele na Espanha.

Nas redes sociais, Karoline se pronunciou sobre o caso: "Queria falar para vocês que já vi tudo o que está acontecendo. Mas queria tranquilizar vocês que, óbvio, na medida do possível, estou bem. E tudo vai se resolver", disse.

Em entrevista para a revista 'Quem', Gabriella Garcia, advogada da influenciadora negou alienação parental e afirmou que é ela quem sofre assédio processual. "Tentativas de desvalorizá-la como mulher e mãe".

A modelo e Militão se separaram ainda no final da gravidez de Cecília. Na ocasião, Militão já havia processado a ex. Ambos também entraram em conflito após o jogador dizer que pagaria uma pensão considerada 'baixa', já que ele ostenta artigos de luxo.

No perfil de Militão no Instagram, os internautas decidiram comentar a situação e detonaram o jogador: "Eu nunca vi na vida um homem mais recalcado que o Éder Militão, só esse ano ele já processou a Karoline umas 40 vezes kkkkkkkkkk tipo? Para, só para, esquece a mulher. Essa Tainá está passando essa vergonha e achando lindo? Eu hein, se enfiou no laço do passarinheiro", "Esse cara é bizarro... totalmente recalcado e ainda quer tirar a filha da mãe" e "O Eder Militão pedindo a guarda da Cecilia é o pior horror do século. É o típico caso que não reconhece o que é paternidade na vida real e só usa a criança para tentar limpar a imagem em frente as câmeras. Se amasse a filha de verdade, começaria protegendo quem a gerou.", foram alguns comentários.

