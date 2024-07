Xuxa pede o despejo de inquilino por dívida de R$ 14 mil

Milionária, Xuxa Meneghel decidiu entrar na Justiça para cobrar um de seus inquilinos. A apresentadora pediu a execução uma ação de despejo para que o imóvel seja liberado e devolvido em 15 dias, por conta de uma dívida de R$ 14 mil.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal 'O Dia', o imóvel fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, e o inquilino não teria honrado a negociação, deixando de pagar as parcelas entre março e julho.

Xuxa administra negócios paralelos com a carreira artística, que vão de ações em empresas a investimentos nos ramos de estética, alimentação e casa de festas infantis, totalizando um patrimônio de cerca de R$ 785 milhões.

