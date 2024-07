Cantor de 35 anos recebe descarga elétrica e morre no palco durante show

O cantor Ayres Sasaki, de 35 anos, morreu durante uma apresentação em um hotel de Salinópolis, no Pará, no último sábado (13). O artista estava fazendo sua apresentação no palco quando recebeu uma descarga elétrica e acabou morrendo.

Testemunhas contaram que ele foi eletrocutado quando uma pessoa com o corpo molhado o abraçou. Na hora em que o contato aconteceu, ele recebeu a descarga elétrica e morreu antes de ser socorrido.

A Polícia Civil informou que já está investigando o acidente e o corpo do artista foi levado para Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal para ser periciado.

Ayres Sasaki era um cantor e compositor muito conhecido no cenário do rock e chegou a abrir shows para bandas como CPM 22, Detonautas e Dead Fish. O artista deixou a esposa, Mariana Sasaki.

O Hotel Solar, onde a morte aconteceu, lamentou o caso em nota: “Estamos inteiramente dedicados a prestar apoio a sua família e a cuidar das providências necessárias. Reiteramos nosso compromisso em colaborar plenamente com as autoridades competentes para os devidos esclarecimentos”.

Leia Também: Shannen Doherty se desfez de bens e preparou a família antes de morrer