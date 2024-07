Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank colocam mansão à venda por R$ 25 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão vendendo sua casa. A mansão de sete quartos e 3.300 metros quadrados no Itanhangá, bairro nobre da zona oeste carioca, foi anunciada por uma imobiliária de luxo por R$ 25 millhões.

O casal de artistas, pai de três filhos, ainda não revelou para onde está se mudando. Mas o anúncio da mansão na página da imobiliária foi curtido por Bruno.

A Casa da Tenda, como é apelidada, tem projeto de arquitetura assinado pelo escritório Claudio Bernardes e Jacobsen e construída em estrutura modular de aço. Uma cobertura tensionada de lona impermeável, fixada por cabos de aço, cria a impressão de uma tenda de praia.

A mansão ocupa 1.250 metros quadrados de área construída e tem ainda um lote independente de 850 metros quadrados, que é utilizado como campo de futebol e estacionamento. Há ainda o estacionamento coberto com espaço para 10 carros.

A piscina tem 25 metros de comprimento e liga o exterior ao interior da casa, atravessando a área de estar-jantar e chegando ao jardim. O espaço externo conta ainda com sauna seca e hidromassagem.

O andar superior tem três suítes e dois quartos com banheiro social. A casa fica em um condomínio fechado com portaria e segurança 24 horas, com vista para a Pedra da Gávea e montanhas.

