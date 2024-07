Maria Zilda celebra 50 anos de televisão com seguidores e lamenta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há 50 anos, Maria Zilda estreava na televisão. O primeiro registro da participação da atriz nas telas é em "O Espigão", de 1974. Ela, no entanto, lamentou que ninguém lembrou do marco. Por isso, resolveu comemorar nas redes sociais com os seguidores.

"Esperei, mês um, mês dois, três, quatro, cinco, seis. Cansei de esperar. Faz 50 anos que comecei a trabalhar na televisão, na Globo, a única que trabalhei. Vamos celebrar, fiz muita coisa boa, divertida, conheci e fiz ótimos amigos, colegas sensacionais", disse.

Ela afirmou que foi uma honra trabalhar com atores como Sérgio Britto, Walmor Chagas, Tarcísio Meira e Glória Menezes. Maria ainda falou que dificilmente a Globo vai fazer um tributo a ela, já que saiu da emissora há anos.

"Dá emoção falar isso porque também foram grandes diretores, grandes autores. Manoel Carlos, Silvio de Abreu, Antônio Calmon, Carlos Lombardi, Walter George Durst. Foram muitos, isso precisa ser comemorado. Vamos nós relembrar, que nos gostamos."

Leia Também: Protagonista de Poliana, Sophia Valverde critica SBT e faz emissora apagar vídeo da internet