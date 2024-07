Protagonista de Poliana, Sophia Valverde critica SBT e faz emissora apagar vídeo da internet

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Protagonista da saga Poliana no SBT entre 2018 e 2023, a atriz Sophia Valverde se revoltou com o emissora nas redes sociais nesta quinta-feira (18) O fato foi causado por causa de uma postagem da TV Zyn, projeto juvenil da empresa na internet.

No vídeo postado na TV Zyn, a atriz Bela Fernandes, que interpretava Filipa em "As Aventuras de Poliana" (2018-2020), primeira novela da saga (a segunda foi "Poliana Moça" (2022-2023), finge estar ao telefone com uma pessoa.

Nele, é reproduzido um áudio de Sophia se lamentando em uma antiga live no Instagram pelo término de seu namoro com Rafa Almeida, filho da cantora de forró Solange Almeida. Na legenda, estavam os dizeres: "Eu toda vez que minha amiga termina o namoro pela 828282ª vez".

Em uma live no TikTok nesta tarde de quinta (18), Sophia Valverde criticou o SBT e a TV Zyn por rirem dela. A atriz acusou a emissora de querer falar mal dela para ganhar visibilidade nas redes sociais.

"Eu ficar sabendo que uma emissora que eu estive dez anos está debochando de um negócio em um canal de [YouTube] e postou aqui no TikTok, debochando, aparentemente de mim. Desse canal, do ZYN, eu já esperava, porque enfim... Agora da emissora, gente? Pelo amor de Deus! Dez anos! Vamos viver! Dez anos jogados no lixo, é sério? Vocês vão começar a falar mal de mim agora? Pelo amor de Deus!", disse Sophia.

O fato causou mal-estar no SBT, já que "As Aventuras de Poliana" está em reprise no horário nobre da emissora atualmente, com índices na casa dos 5 pontos de média na Grande São Paulo.

Por causa das críticas de Sophia, a TV Zyn e o SBT apagaram os vídeos postados nas redes sociais. Fãs da atriz, porém, copiaram o conteúdo e replicaram nas redes, novamente fazendo criticas ao SBT e a TV Zyn.

