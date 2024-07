Irmã lamenta morte de Thommy Schiavo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thayná Schiavo lamentou o falecimento do irmão, o ator Thommy Schiavo, que morreu após cair do 2º andar de um prédio no sábado (20).

"Não podia ser assim", escreveu em uma publicação nas redes sociais. "Que dor! Não queria viver e nem sentir esse dia. Não podia ser assim. Não era pra você ser o primeiro. Faltaram tantas coisas. Falta você agora. Te amaremos além dessa vida. Nós pra sempre."

QUEDA DO SEGUNDO ANDAR

Thommy Schiavo morreu no último sábado (20), aos 39 anos, após cair do segundo andar de um apartamento em Cuiabá (MT). A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Mato Grosso.

"A equipe de plantão da DHPP de Cuiabá foi acionada na manhã deste sábado para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na capital. No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia", disseram as autoridades, em nota.

A morte de Schiavo foi registrada como queda acidental. Segundo a polícia, o ator estava alcoolizado, se desequilibrou e caiu. Testemunhas também relataram aos investigadores que o artista estava bebendo em um estabelecimento próximo à residência.

"Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais, e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que aparece a vítima sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda. Foi realizada perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para a realização da perícia", concluiu a polícia.

Thommy Schiavo interpretou o peão Zoinho no remake de Pantanal (Globo).