Ex-apresentadora de TV que se tornou bombeira morre aos 46 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Beccy Barr, ex-apresentadora de TV que largou tudo para realizar o sonho de se tornar bombeira, faleceu aos 46 anos.

A profissional foi diagnosticada com câncer abdominal incurável em 2023. Ela estava internada no St John's Hospice, na Inglaterra, onde recebeu os cuidados paliativos.

A morte foi divulgada por sua irmã, em uma postagem na conta X, antigo Twitter. O comunicado dizia que Beccy "faleceu pacificamente esta manhã".

A postagem ainda pedia doações ao hospital que cuidou dela. "Beccy passou seus últimos dias no St John's Hospice, que forneceu o cuidado mais digno e compassivo a ela e toda a sua família. Doações ao hospice podem ser feitas em memória de Beccy".

A carreira de Beccy Barr teve início no jornalismo impresso. Ela atuou como repórter no The Blackpool Citizen, antes de se mudar para Londres para trabalhar na Money Marketing.

Em 2013, Barr ingressou na BBC North West Tonight como apresentadora e repórter. Após 20 anos, em 2019, ela anunciou que deixaria a TV para se dedicar ao Serviço de Incêndio e Resgate de Lancashire.