Sigo com cabeça erguida e com orgulho, diz Blogueira de Baixa Renda após 'fofoca' na Cazé TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro final de semana de cobertura olímpica, a Cazé TV até tentou aplacar a atenção de um fato ocorrido no início das transmissões sobre os Jogos em Paris.

A polêmica teve início após a Blogueira de Baixa Renda, perfil de Nathaly Dias, questionar, na última sexta-feira (26), a jogadora de vôlei Adenízia sobre uma suposta briga entre Gabi e Sheilla, do vôlei.

Isso bastou para uma repercussão negativa do momento nas redes sociais.

No fim de semana, a influenciadora postou um vídeo chorando e pediu para não ser cancelada. Ela afirma que foi alvo de ataques nas redes sociais.

"Comentaram desde o fato de eu não ser especialista em esporte, o que não sou mesmo, até questões muito pesadas relacionadas ao meu corpo, ao meu posicionamento, à minha orientação sexual, minha condição social e até da minha família", escreveu ela em um post.

Na ocasião, Adenízia negou saber algo sobre os rumores e afirmou que circulam muitas notícias falsas nas redes sociais. "Isso aqui é um programa de família. Eu não faço parte de fofocas", afirmou.

Nathaly disse que, antes do início da transmissão, perguntou se havia algum assunto ao qual não pudesse abordar e que a resposta teria sido não. Ela falou que, em seis anos de trabalho nas redes sociais, não passou por esse tipo de situação.

"Conquistei coisas que jamais imaginei, tudo com trabalho e seriedade. Por isso, esperava acolhimento e retratação", continou. "Reforço que em nenhum momento eu tive a intenção de expor, humilhar ou causar qualquer tipo de desconforto. Seguimos com a cabeça erguida e com muito orgulho de quem somos."