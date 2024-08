'Houve uma caída na qualidade', dispara Daniel Filho sobre novelas atuais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Daniel Filho trabalhou mais de 30 anos na Globo. Ele foi responsável por novelas icônicas da emissora nos anos 70, 80 e 90, mas de alguns anos para cá, deixou de assistir o gênero.

"Já não assistia muito quando fazia, agora... Não sei o que aconteceu. Mas deu uma caída na qualidade", resumiu, em entrevista ao F5.

A Globo também deixou de ser a sua emissora favorita. "Sabe o que eu assisto? Assisto muito o YouTube e streamings. Não vejo televisão aberta. Não sei que horas entra [programa], que horas sai. Fico perdido", confessou Daniel, que esteve no lançamento do livro "O Lado B de Boni" nesta terça-feira (6).

"Formamos uma dupla por várias décadas. Temos uma grande amizade e foi uma honra ter trabalhado com ele", disse.

Ao ser questionado sobre qual seria a sua contribuição para TV brasileira, Daniel respondeu: "Nenhuma. Eu fiz o meu trabalho, só isso. Trabalhei e trabalhei".

Ainda no lançamento do livro de Boni, Fernanda Torres e Reginaldo Faria falaram sobre o remake de "Vale Tudo". Daniel Filho, aliás, esteve no elenco da novela original, que também produziu e supervisionou.