Promotoria quer cancelar festa com Murilo Huff e Isadora Pompeo no Ceará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Ceará recomendou nesta terça-feira (6), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Baturité, o cancelamento de atrações da festa de aniversário da cidade cearense, de cerca de 34 mil habitantes, que teria apresentações da cantora gospel Isadora Pompeo e do sertanejo Murilo Huff, pai do filho de Marilia Mendonça.

Prevista para acontecer de sexta a domingo, a comemoração custaria R$ 1 milhão à Prefeitura de Baturité, e poderia ser usada pelo prefeito Herberlh Mota (eleito pelo PL e atualmente sem partido) "como meio de ganhar visibilidade e simpatia popular" às vésperas das eleições municipais, segundo o órgão. Não há denúncia de propaganda eleitoral antecipada, porém.

A recomendação estabelece um prazo de 48 horas para que a Prefeitura de Batutiré se manifeste. Só então o caso poderá ser levado à Justiça pela Promotoria. Procurado, o gabinete de Herberlh Mota não respondeu até a publicação deste texto.

A Promotoria recomenda que a festa seja realizada, mas com orçamento menor, a partir da contratação de músicos locais. Além de Pompeo e Huff, que devem receber cachês de R$ 160 mil e R$ 500 mil, respectivamente, estão na programação o padre Alessandro Campos, que receberia R$ 255 mil, e o sanfoneiro Toca do Vale, por R$ 150 mil.

Segundo o órgão, o município precisa de investimento em áreas prioritárias, como educação, planejamento urbano e saúde. Diz ainda que há falta de medicamentos básicos na região.

