Astrid Fontenelle manda recado para Eliana após demissão do Saia Justa

Nesta quarta-feira (7), foi ao ar no GNT o novo 'Saia Justa', formado pela ex-SBT, Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado e repercutiu muito nas redes sociais. Astrid Fontenelle, ex-apresentadora da atração, decidiu mandar um recado para Eliana antes da estreia.

Demitida após mais de 10 anos à frente do programa, Astrid deixou a mágoa de lado e desejou sucesso à recém contratada da Globo. “É hoje! Estou na torcida! Que seja divertido, odara, sincero!”, escreveu Fontenelle.

A ex-apresentadora do 'Saia Justa' havia confessado ter ficado chateada e com raiva ao deixar a atração, que foi reformulada.

Em entrevista ao podcast Futeboteco, Astrid contou que a demissão foi um surpresa: “Foi assim, [falaram] ‘queremos renovar, vamos mudar as peças’. Mas não mudaram todas as peças do jogo, mudaram [só] duas peças. Eu fiquei chateada, surpresa, com raiva, mas cumpri minha jornada até o fim”, desabafou a comunicadora na ocasião.

