Neymar faz teste de DNA para descobrir se tem um quarto filho

O jogador Neymar Jr. decidiu fazer um teste de DNA para descobrir se uma menina húngara, fruto de um rápido relacionamento com Gabriella Gáspar, é sua filha.

De acordo com informações divulgadas no 'Hora da Venenosa', da Record TV, a modelo garante ter tido um envolvimento sexual com o jogador em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após a partida de um amistoso da Seleção Brasileira.

O resultado da investigação de paternidade, que estava sendo pedida na Justiça por Gabriella há algum tempo, deverá ser revelado em breve.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas, e de Mavie, que completou 5 meses no último dia 6, fruto do namoro com Biancardi.

