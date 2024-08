Olimpíadas: Globo alcança 140 milhões de pessoas; futebol feminino é recordista

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fechou nesta segunda-feira (12) o relatório de seus números de audiência durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A reportagem teve acesso em primeira mão. Ao todo, a empresa alcançou 140,4 milhões de pessoas em todo o Brasil.

Foi um crescimento de 10% em relação a cobertura dos Jogos de Tóquio, em 2021. Em pontos de Ibope, a Globo obteve média geral de 11 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede os números da TV nas 15 principais metrópoles do Brasil. Cada ponto equivale a 625 mil telespectadores.

Apenas em TV aberta, a transmissão das Olimpíadas de Paris fez a Globo crescer 6% em audiência se comparado aos 18 dias anteriores aos jogos na média-dia, das 7h às 0h. Foram 14 pontos de média.

Entre os jovens de 18 e 34 anos, o crescimento foi de 9% na audiência. Nas médias da manhã e da tarde, a Globo conseguiu seus maiores índices desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Na Média Nacional, as modalidades que mais se destacaram em audiência foram: Surfe Feminino (21 pontos), Surfe Masculino (19 pontos), Futebol Feminino (17 pontos), Vôlei de Praia Feminino (14 pontos) e Boxe Masculino (13 pontos). Cabe ressaltar que o surfe foi exibido em boa parte no horário nobre.

No ranking de modalidades mais vistas, o futebol feminino foi o recordista absoluto. Durante toda a Olimpíada, os jogos da seleção foram vistos na Globo por 71,7 milhões de pessoas, com destaque para a final olímpica contra o Estados Unidos no sábado (10).

O segundo lugar foi da ginástica artística feminina, que foi vista por 69,4 milhões. Completam o top 5 o vôlei de praia feminino (64,8 milhões), o vôlei de quadra feminino (55,7 milhões) e o vôlei de praia masculino (55,3 milhões).

A Globo também comemora o resultado da Central Olímpica, programa especial com o resumo do dia comandado por Tadeu Schmidt e Fernanda Garay. 71,5 milhões de pessoas acompanharam a atração, um crescimento de 3% em relação a Central da Copa.

Por fim, a Globo também comemora os resultados do SporTV. SporTV1 e SporTV2 foram líderes absolutos da TV por assinatura no período olímpico, com o SporTV3 no top 5, junto com Viva e GloboNews. O destaque ficou com o programa Ça Va Paris, exibido no SporTV2, que foi visto por 8,8 milhões de pessoas.

O Globoplay, streaming da empresa, também conseguiu um aumento de 30% na média diária de consumo ao vivo da plataforma em relação às 4 semanas anteriores antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

A Globo tem contrato para exibir mais duas Olimpíadas. A empresa vai exibir os jogos de Los Angeles (EUA), que está marcada para julho de 2028.